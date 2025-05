Scuola Lombardia | campanella il 12 settembre 2025 – la guida completa al calendario 2025 26

La campanella suonerà per la scuola lombarda il 12 settembre 2025, segnando l'inizio del nuovo anno scolastico. I bambini dell'infanzia torneranno in aula il 5 settembre. Questa guida completa fornisce dettagli sul calendario 2025-26, inclusa la chiusura delle lezioni il 8 giugno 2026 e la proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia.

La prima campanella in Lombardia suonerà venerdì 12 settembre 2025 per tutti gli ordini di scuola, mentre i bambini dell'infanzia torneranno in aula già venerdì 5 settembre. La Regione ha fissato la chiusura delle lezioni a lunedì 8 giugno 2026, con proroga al 30 giugno per le scuole dell'infanzia. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con enti .

