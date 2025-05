Scuola a rischio crollo | Era necessario chiudere La sicurezza prima di tutto

A Nerviano, la chiusura improvvisa della scuola media di via Diaz scatena polemiche. La decisione, presa per salvaguardare la sicurezza degli studenti dopo una relazione tecnica che ha rivelato gravi criticità strutturali, viene contestata dalle opposizioni, che lamentano una carenza di comunicazione preventiva e una gestione inadeguata della situazione.

È polemica a Nerviano dopo la chiusura improvvisa della Scuola media di via Diaz, disposta a seguito di una relazione tecnica che ha evidenziato gravi criticità strutturali all’edificio. Le opposizioni puntano il dito contro quella che definiscono una mancanza di comunicazione preventiva, accusando l’amministrazione di aver agito senza preavviso e creando disagio a famiglie e studenti. Dalla maggioranza, però, arriva una risposta netta: la decisione è stata presa in tempi strettissimi, con la massima urgenza e senso di responsabilità, a tutela della sicurezza di ragazzi, insegnanti e personale scolastico. Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato quando l’ingegnere incaricato ha anticipato in via informale una serie di problemi strutturali ritenuti gravi.A quel punto, è partita una valutazione immediata e sofferta che, nel giro di pochi giorni, ha portato alla scelta di chiudere l’edificio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola a rischio crollo : "Era necessario chiudere. La sicurezza prima di tutto"

