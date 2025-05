Scudetto Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi | Ecco cosa devono fare per vincere Il Napoli sputi l’anima sul campo l’Inter sia meno italiana

Nella corsa al titolo tra Inter e Napoli, Arrigo Sacchi offre la sua visione da esperto, suggerendo che il Napoli debba dare il massimo in campo, mentre l'Inter dovrebbe adottare uno stile di gioco meno italiano. Un confronto che ricorda la storica sfida tra i suoi Milan e il Napoli di Maradona nel 1988. Scopriamo i dettagli.

Le parole di ArrigoSacchi, ex allenatore, sulla lotta Scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A. Tutti i dettagli ArrigoSacchi ha vinto uno Scudetto con il Milan nel 1988 battendo allo sprint il Napoli di Maradona. Oggi, in qualità di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ragiona sulle ultime.

