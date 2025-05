Scosse da paura Guardate la potenza del terremoto nel mio appartamento

La giornata nei Campi Flegrei è stata segnata da uno sciame sismico impressionante, culminato in una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Nel video di Manuel Ruggiero, presidente della Protezione Civile, si possono vedere le scosse che hanno messo alla prova la stabilità del suo appartamento e suscitato paura tra gli abitanti della zona.

Giornata di passione nei Campi Flegrei caratterizzata da uno sciame sismico particolarmente intenso. La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 delle 12.07 è stata seguita da altre tre consistenti eventi si sono verificati tra le 12.22 e le 15.01.Nel video di Manuel Ruggiero, presidente. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Scosse da paura. Guardate la potenza del terremoto nel mio appartamento"

Approfondimenti da altre fonti

Terremoto ai Campi Flegrei, paura tra i residenti: "Non ce la facciamo più a vivere con le scosse" - Nuovo sciame sismico ai campi Flegrei, dove nella mattinata di martedì 13 maggio si sono registrate scosse di terremoto avvertite dalla popolazione, che si è riversata per le strade. 🔗youmedia.fanpage.it

Terremoto in Basilicata: paura per la scossa 4.2 in provincia di Potenza, scuole e uffici evacuati - Alcune scuole e uffici pubblici nella zona di Potenza sono stati evacuati ... sismico in corso nei Campi Flegrei che aveva generato scosse molto forti. 🔗msn.com

Scosse sismiche nella notte a Picerno (PZ) e sulla Costa Garganica (FG) - Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata a Picerno, in provincia di Potenza, alle 3:55 del 20 aprile. Poco dopo, alle 7:33, un altro sisma di magnitudo 2.4 ha colpito la Costa Garganica ... 🔗trmtv.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Napoli - notte di paura ai Campi Flegrei: 150 scosse in poche ore

Cronaca - Notte di paura dopo il terremoto che nella serata di ieri, 20 maggio, ha colpito i Campi Flegrei, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli.