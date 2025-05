Scosse ai Campi Flegrei il Sindaco di Bacoli | Siamo al vostro fianco Attivati centri di accoglienza per chi ha paura

BACOLI (NA) – Due forti scosse di terremoto hanno scosso i Campi Flegrei, ma il sindaco Josi Gerardo Della Ragione rassicura la popolazione: "Siamo al vostro fianco". Sono stati attivati centri di accoglienza e il Centro Operativo Comunale, mentre si monitorano costantemente le condizioni sul territorio. Nessun danno segnalato, ma massima attenzione è fondamentale.

