Scossa di terremoto magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei paura a Napoli Evacuata l' università stop ai treni Sciame sismico in corso | Foto

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso i Campi Flegrei, generando paura a Napoli. Registrato alle 12.07 con epicentro nel porto di Pozzuoli, il sisma ha portato all'evacuazione dell'università e alla sospensione dei treni. Un sciame sismico è in corso, ma fortunatamente non si segnalano danni. Foto e ulteriori dettagli seguono.

Registrata alle 12.07, epicentro a una profondità di tre chilometri nel porto di Pozzuoli. Era stata preceduta da una Scossa di magnitudo 2.1 ed è stata seguita da un'altra di magnitudo 3.5. Al momento non si segnalano danni 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scossa di terremoto magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, paura a Napoli. Evacuata l'università, stop ai treni. Sciame sismico in corso | Foto

