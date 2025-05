Scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4 4 avvertita a Napoli

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, avvertita dalla popolazione di Napoli. L'epicentro è stato localizzato a soli 3 km da Pozzuoli. Questo evento sismico è stato preceduto da una scossa di magnitudo 2.1 e seguito da un'altra di 3.5. Panico tra i cittadini.

AGI - Forte Scossa di terremoto ai CampiFlegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo 2.1 e seguita da un'altra, alle 12:25, di magnitudo di 3.5 a 2.8km di profondità nell'area flegrea e avvertita distintamente anche nella città di Napoli. Chiuse per precauzione la metropolitana e la funicolare di Napoli. Evacuata anche la sede di Fuorigrotta, a Piazzale Tecchio dell'Università Federico II. I CampiFlegrei sono una delle aree vulcaniche più attive al mondo e, negli ultimi anni, la loro sismicità è aumentata in modo significativo. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita a Napoli

