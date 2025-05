Scossa di terremoto a Napoli Ingv | 4 4

Una forte scossa di terremoto, registrata con magnitudo 4.4, ha colpito Napoli e i Campi Flegrei. L'evento sismico, con ipocentro a 3 km di profondità, si inserisce in un lungo sciame sismico che interessa la zona. L'Ingv conferma l'epicentro nei Campi Flegrei, con il capoluogo campano particolarmente interessato.

12.25 Una forte Scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei, zona questa teatro di un lungo sciame sismico. L'ultimo aggiornamento dell'Ingv stima la magnitudo a 4.4 con ipocentro a 3 km di profondità ed epicentro nei Campi Flegrei. Nel capoluogo campano, più interessati i quartieri occidentali, ma anche in centro la Scossa è stata percepita. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

