Scopriamo Like a Star il programma di Amadeus sul Nove

Scopri "Like a Star", il nuovo talent show musicale condotto da Amadeus su Nove. In questo entusiasmante programma, talenti emergenti si esibiscono di fronte a una giuria d'eccezione. Un viaggio coinvolgente nel mondo della musica che promette emozioni e sorprese. Leggi di più su Donne Magazine!

