Scoperto il nuovo logo di Google | è disponibile solo per due tipi di smartphone

Il nuovo logo di Google, recentemente svelato da 9to5 Google, presenta colori sfumati e continui nelle lettere. Tuttavia, attualmente sarà accessibile solo su due modelli di smartphone. Scopri di più su questa innovazione e le sue limitazioni. Continua...

La testata 9to5 Google ha Scoperto nel codice dell'app di Google una nuova versione del logo che appartiene al motore di ricerca. I colori sono più sfumati e passano da una sezione all'altra della lettera senza interruzione. Al momento il logonuovo non sarà disponibile su tutti i modelli. 🔗Leggi su Fanpage.it

