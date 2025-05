Scontro Telese-Carfagna Fate le leggi non comunicatini sui morti sul lavoro Vergogna sciacallo grillino Su La7

In un acceso dibattito a L’aria che tira (La7), Mara Carfagna e Luca Telese si sono confrontati sui cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno. Carfagna critica aspramente l’approccio comunicativo di Telese, accusandolo di strumentalizzare i morti sul lavoro per scopi politici, mentre nel programma infuriano le polemiche su temi fondamentali per il futuro lavorativo del paese.

Durissimo Scontro a L’aria che tira (La7) tra Mara Carfagna, eletta deputata con Azione e attualmente ritornata nelle fila di Forza Italia, e il direttore del Centro, Luca Telese, sui cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno relativi a lavoro e cittadinanza.Carfagna demolisce l’utilità dei referendum, difendendo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa e attaccando l’opposizione: “Che questi referendum non raggiungeranno il quorum lo sa anche la sinistra. Persino il sindacato si è spaccato, perché il referendum è lo strumento meno adeguato per incidere sulle questioni del lavoro che sono profondamente cambiate rispetto a 20 anni fa”.“Ma voi non Fate le leggi, né cambiate il quorum”, osserva Telese.“Cosa c’entra? – ribatte Carfagna – Tu sei simpatico, ma fai il tribuno e i comizi“. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Telese-Carfagna. “Fate le leggi, non comunicatini sui morti sul lavoro”. “Vergogna, sciacallo grillino”. Su La7

Ne parlano su altre fonti

"Muoiono persone", "Non fare lo sciacallo". Scontro di fuoco Telese-Carfagna sul referendum - Su La7 l'onorevole e la giornalista si sono confrontati in modo acceso su temi di stretta attualità come i conflitti e il prossimo referendum ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Controcorrente scontro tra Giovanni Frajese e Matteo Bassetti

Controcorrente viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Safa Palatino Center di Roma. Ieri sera, 21 agosto 2022, è andata in onda in prima serata una nuova puntata speciale di Controcorrente, durante la quale la conduttrice e i suoi ospiti hanno parlato delle liste elettorali comprese le liste dei "no-vax".