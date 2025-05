Scontro su via Canaletto Nord | moto finisce nel fosso

Un incidente stradale ha avuto luogo poco dopo le ore 14.00 su via Canaletto Nord, nei pressi del civico 833. Coinvolti una Fiat Panda e una moto, con quest'ultima che è finita nel fosso. La Polizia Locale di Modena è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'accaduto.

Poco dopo le ore 14.00 si è verificato un incidente su via CanalettoNord, all'altezza del civico 833. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Modena, intervenuta sul posto per i rilievi, ma il sistro ha coinvolto una Fiat Panda e una moto.

