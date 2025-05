scontro in famiglia per il ritorno sul ring di gigi dolin priscilla kelly

Tra i profili licenziati dalla WWE nell’ultimo round di addii, spicca sicuramente quello di GigiDolin, passata in pochi giorni dall’apparire nel pubblico di RAW accanto a Tatum Paxley ad essere abbandonata dalla federazione insieme a Shotzi, compagna nei Chemical X. Per lei ora si prospetta un ritorno sulla scena indipendente con il suo “vecchio” nome di ring, PriscillaKelly – con cui tra l’altro era già apparsa brevemente in AEW. Ma il suo primo match post-licenziamento sarà davvero molto particolare.Scontro in famigliaCome annunciato su X, infatti, PriscillaKelly tornerà sul ring il 14 giugno a Clive, in Iowa, per un evento della Pro Wrestling Revolver. Il suo avversario? Qualcuno che lei conosce davvero molto bene: il suo compagno, e star della TNA, Zachary Wentz. I due sono una coppia ormai da qualche anno, ma questa sarà la prima volta in cui il membro dei Rascalz affronterà l’ex campionessa di coppia della NXT. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

