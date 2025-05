Scontro all' Isola tra Adinolfi e Cannata L' attrice fuori controllo | Brucino le sue idee di violenza e morte

Sull'isola, lo scontro tra Adinolfi e Cannata raggiunge toni incendiari. L'attrice, fuori controllo, respinge con veemenza le posizioni del giornalista, incendiando il dibattito su temi caldi come aborto e diritti LGBTQ+. Con parole infuocate, rifiuta ogni forma di violenza e morte, bruciando simbolicamente le sue idee controverse.

L'attrice ha attaccato duramente il giornalista scagliandosi contro le sue crociate anti-aborto e anti-Lgbtq+ 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro all'Isola tra Adinolfi e Cannata. L'attrice fuori controllo: "Brucino le sue idee di violenza e morte"

