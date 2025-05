Scommettitori disturbatori? La decisione drastica agli Internazionali

Un'azione decisa per contrastare i disturbatori degli Internazionali di tennis di Roma è stata annunciata da Paolo Lorenzi, direttore dell'evento. Il crescente fenomeno degli scommettitori 'live' sui campi da tennis richiede misure severe per garantire il corretto svolgimento delle partite e la serenità dei giocatori e dei tifosi.

Arriva l'argine ai disturbatori degli Internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma. Ad annunciarlo in una nota è Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali BNL d'Italia di tennis: “Il fenomeno degli Scommettitori 'live' sui campi da tennis, come su altri siti di gara in altri sport, è da tempo monitorato dalla nostra Federazione con la massima attenzione. Posto che, naturalmente, l'attività di betting è consentita a ciascun maggiorenne nei termini disciplinati dalla legge, riteniamo semplicemente inaccettabile che questa attività abbia un qualsivoglia punto di contatto con quella agonistica". “Per questa ragione - ha tuonato Lorenzi -, la nostra Federazione implementerà ulteriormente i controlli già in essere, fornendo tutto il supporto alle forze dell'ordine e all'ATP affinché episodi come quelli segnalati non si ripetano. 🔗Leggi su Iltempo.it