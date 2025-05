Scjarazule Marazule storia di musica e inquisizione Il libro della Bassa a Flambro

Nell'ambito della "Setemane de Culture Furlane 2025", sabato 17 marzo alle 15:00 al Mulino Braida di Flambro, sarà presentato il libro "Schiarazzola Marazzola – Scjarazule Maraçule" di Giuliano Bini e Benvenuto Castellarin, edito dall'Associazione culturale “la bassa”. Un'opera che esplora la ricca storia di musica e inquisizione, offrendo un affascinante viaggio culturale.

Nell'ambito della "Setemane de Culture Furlane 2025", sabato 17 marzo alle ore 15,00 al Mulino Braida di Flambro, verrà presentato il libro Schiarazzola Marazzola – Scjarazule Maraçule, di Giuliano Bini e Benvenuto Castellarin, edito dall' Associazione culturale "la Bassa". E' la storia del.

