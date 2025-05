Scippo in pieno centro | il tassista blocca il ladro in fuga VIDEO

Ieri sera, un audace scippo in pieno centro ha preso una piega inaspettata. Un tassista, letteralmente, ha fatto giustizia sull’onda della Segnalazione. Bloccato dal suo intervento, il ladro è stato catturato mentre le telecamere della vettura immortalavano ogni momento. Una turista, presente sulla scena, ha assistito a questa drammatica avventura che ha rischiato di rovinare la sua vacanza.

In fuga dopo uno Scippo è stato inseguito e bloccato da un tassista. Il tutto filmato dalle telecamere interne alla vettura. È successo ieri sera nei pressi del Ponte Santa Trinita. Protagonista oltre al malvivente e il tassista, una turista che per un momento ha visto la sua vacanza rovinata. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Scippo in pieno centro: il tassista blocca il ladro in fuga \ VIDEO

