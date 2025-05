Sciopero treni 17 maggio | stop alla circolazione anche in Toscana I convogli garantiti

Il 17 maggio 2025 si prospetta un sabato nero per il trasporto ferroviario, con uno sciopero di 23 ore che coinvolgerà anche la Toscana. I sindacati di categoria hanno annunciato la protesta, che causerà disagi significativi ai viaggiatori, nonostante siano previsti alcuni convogli garantiti. Preparati a un weekend complicato!

Sarà un sabato nero il 17 maggio 2025 per il trasporto ferroviario. I sindacati di categoria hanno infatti proclamato una nuova protesta di 23 ore per tutto il comparto ferroviario che nel prossimo weekend è destinata a creare molti disagi ai viaggiatori

