Sciopero treni 17 maggio | revocato Stop alla circolazione venerdì 23

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025. La circolazione dei treni sarà regolare, come comunicato in una nota ufficiale. Tuttavia, è stato annunciato un nuovo stop per venerdì 23 maggio.

È stato revocato lo Sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, indetto inizialmente dalle ore 1.00 alle ore 24 di sabato 17 maggio 2025. Nel periodo indicato la circolazione dei treni sarà dunque regolare. Lo comunica Fs in una nota. Lo Sciopero è stato posticipato a venerdì 23 maggioL'articolo Scioperotreni 17 maggio: revocato. Stopallacircolazionevenerdì 23 proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Treni, revocato lo sciopero del 17 maggio. Usb: “Si farà il 23” - Accolto l'appello del Garante per l'arrivo di oltre 250mila fedeli in occasione della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV. "Il nostro è un gesto di responsabilità. L’eccezionalità dell'evento ... 🔗tg24.sky.it

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia - Rinviata la mobilitazione nazionale per consentire alle migliaia di fedeli di raggiungere Roma senza disagi domenica 18 quando ci sarà la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV. Venerdì 23 maggio ... 🔗msn.com

17 maggio, sciopero dei treni revocato: motivazioni e prossima data - Su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi, lo sciopero nazionale dei treni del 17 maggio è stato revocato e rinviato: ecco le ragioni. 🔗notizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero treni martedì 6 maggio 2025: stop nazionale dalle 9:01 alle 17, rischio disagi per 6 milioni di viaggiatori

Nuovo sciopero ferroviario martedì 6 maggio 2025: dalle ore 9:01 alle 17:00 il personale di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper e del Gruppo FS incrocerà le braccia.