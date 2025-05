Sciopero di 23 ore dei treni in Piemonte | cosa cambia per chi si sposta sabato 17 maggio

Sabato 17 maggio, un nuovo sciopero di 23 ore dei treni coinvolgerà i dipendenti di Trenitalia in Piemonte e Valle d'Aosta. A proclamare l'agitazione è il sindacato Orsa Ferrovie, in seguito al precedente sciopero dell'11 aprile. Ecco cosa cambia per chi deve spostarsi in questa data.

Dopo quello di venerdì 11 aprile, è in programma un nuovo Sciopero dei treni per sabato 17 maggio. A incrociare le braccia per 23 ore saranno i dipendenti di trenitalia operanti in Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie.Secondo quanto comunicato sul sito. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sciopero di 23 ore dei treni in Piemonte: cosa cambia per chi si sposta sabato 17 maggio

Approfondimenti da altre fonti

Sciopero treni 17 maggio, disagi per chi viaggia con Trenitalia, Italo e Trenord: orari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero treni 17 maggio, disagi per chi viaggia con Trenitalia, Italo e Trenord: orari ... 🔗tg24.sky.it

Sciopero treni sabato 17 maggio 2025: stop di 23 ore per Trenitalia, Italo e Trenord. Orari e fasce di garanzia - È stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di sabato 17 maggio 2025. 🔗msn.com

Nuovo sciopero dei treni il 17 maggio, stop di 23 ore per Trenitalia, Italo e Trenord: gli orari - Lo sciopero dei treni di sabato 17 maggio interesserà Trenitalia, Trenord e Italo ma anche il trasporto pubblico locale ferroviario ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo ?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.