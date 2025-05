Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025 | si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia

Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio. L'USB ha accolto l'invito del garante degli scioperi, annullando la mobilitazione e rispondendo a preoccupazioni logistiche. La situazione continuerà a far discutere.

Sciopero nazionale del trasporto ferroviario revocato e rinviato. Usb ha accolto l'invito del garante degli scioperi, annullando la mobilitazione prevista per sabato 17 maggio nell'ambito del trasporto ferroviario e spostandola al 23 maggio. La richiesta della Commissione era motivata dalla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alla quale si prevede parteciperanno circa 250.000 fedeli, nonché Capi di Stato e di Governo provenienti da ogni parte del mondo."Il nostro è un gesto di responsabilità - dice Francesco Staccioli, Usb nazionale trasporti - l'eccezionalità dell'evento ci ha convinti a prendere questa decisione, avremmo rischiato di non riuscire a far comprendere ai cittadini le motivazioni dello Sciopero e rischiato di prestare il fianco a critiche strumentali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia

