Sciopero dei treni del 17 maggio 2025 spostato alla prossima settimana

Il sindacato USB Lavoro Privato annuncia lo slittamento dello sciopero dei treni previsto per il 17 maggio 2025. La nuova data è fissata per il 23 maggio, dalle 01.00 alle 23.59, in coincidenza con l'insediamento del Papa. La decisione è stata presa per garantire un servizio adeguato in un momento di grande rilevanza.

USB Lavoro Privato comunica lo spostamento dello Sciopero precedentemente indetto per il 17 maggio prossimo, insieme a SGB e ad Assemblea Nazionale PdM PdB, al 23 maggio dalle 01.00 alle 23.59 con le stesse modalità.Lo Scioperospostato per l’insediamento del PapaQuesta scelta, spiega in una nota, “scaturisce dalla valutazione attenta delle implicazioni che sarebbero occorse a uno Sciopero nazionale dei ferrovieri fortemente partecipato, che si sarebbe svolto alla vigilia di un evento eccezionale come quello legato all’insediamento del nuovo Pontefice previsto per il giorno 18 maggio. Non è solo una questione di rispetto; abbiamo deciso insieme alle altre Organizzazioni e movimenti che era importante evitare incomprensioni e critiche, o peggio ancora, interventi dell’autorità, su una lotta che da mesi vede un’intera categoria impegnata a sostegno per il rinnovo contrattuale, mentre è in corso una trattativa lontana dalle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero dei treni del 17 maggio 2025 spostato alla prossima settimana

