Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA | domande chiuse Cosa succede ora?

Il 12 maggio si sono chiuse le domande sul portale Istanze Online per lo scioglimento della riserva per gli aspiranti ATA di terza fascia. Per mantenere la posizione in graduatoria, è fondamentale conseguire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) entro il 30 aprile. Cosa attende ora i candidati? Scopriamolo insieme.

Sul portale Istanze online si sono chiuse alle 20 del 12 maggio le domande per gli aspiranti ATA di terzafascia, ai fini dello Scioglimento della riserva. Per rimanere in graduatoria è necessario aver conseguito la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) entro il 30 aprile 2025.L'articolo ScioglimentoriservaCIADterzafascia ATA: domandechiuse. Cosasuccedeora? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

