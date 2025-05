Science Lab Apre la scuola di alta formazione

Science Lab presenta la sua innovativa scuola di alta formazione nel cuore di Arezzo. Grazie alla collaborazione con aziende locali e rinomati esperti globali, tra cui il professor Guido Tonelli, offre un percorso educativo all'avanguardia, mirato a formare i migliori talenti nel campo scientifico e tecnologico. Un'opportunità unica per il futuro della ricerca.

Una scuola di altaformazione nel cuore del centro città aretino. E’ il progetto promosso da Science Lab in collaborazione con aziende del territorio e con grandi nomi della ricerca scientifica nazionale e internazionale. Primo tra tutti, quello del professor Guido Tonelli. Il corpo docente composto da alcuni dei più importanti professori a livello nazionale e internazionale tra cui: Stefano Mancuso, Telmo Pievani, Simona Micali, Domenico Prattichizzo, Simone Rossi, Riccardo Manzotti, Erica Palmerini.Un percorso formativo di oltre cento ore che dal 3 al 12 giugno porterà 40 curiosi, appassionati e professionisti in un viaggio di approfondimento sulle questioni etiche e filosofiche connesse a scienza e tecnologie contemporanee.Il progetto "Quest" è portato avanti in collaborazione con il Cern di Ginevra, una partnership di prestigio che permetterà agli iscritti al corso, tra cui figurano anche 10 studenti selezionati dai licei aretini, di fare visita al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle dal 16 al 19 giugno. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Science Lab. Apre la scuola di alta formazione

