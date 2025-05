Sciame sismico | sospesi i treni da Napoli verso il Sannio e altre destinazioni

Oggi, alle ore 12:07, un forte sisma ha colpito la Campania, portando alla sospensione immediata dei treni da Napoli verso il Sannio e altre destinaioni. La scossa è stata avvertita in diverse zone, creando preoccupazione tra i residenti e causando disagi al traffico ferroviario. Le autorità stanno monitorando la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn sisma ha scosso la Campania oggi alle ore 12:07, causando l’immediata sospensione del traffico ferroviario da Napoliverso diverse destinazioni, incluso il Sannio e la città di Benevento. La scossa, avvertita distintamente in molte aree della regione, ha reso necessarie verifiche urgenti alle infrastrutture ferroviarie per garantire la sicurezza dei passeggeri.RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha confermato che, in via precauzionale, sono stati sospesi tutti i collegamenti ferroviari in uscita da Napoliverso l’entroterra campano e altre tratte regionali. Particolare attenzione è rivolta alla linea Napoli–Benevento, che attraversa zone potenzialmente sensibili e soggette a controlli post-sisma.Le squadre tecniche sono già al lavoro per monitorare binari, ponti e stazioni, mentre si attendono aggiornamenti sulla ripresa regolare del servizio. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sciame sismico: sospesi i treni da Napoli verso il Sannio e altre destinazioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Treni sospesi, caos a Napoli centrale: ritardi fino a 2 ore - è sospesa, per consentire accertamenti tecnici, in conseguenza dello sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. I treni, sia dell'Alta velocità che e Intercity, da e per il capoluogo registr ... 🔗ilroma.net

Terremoto di 4.4 ai Campi Flegrei: avvertito anche a Napoli - Un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso la zona dei Campi Flegrei alle 12:07 di oggi, martedì 13 maggio, con epicentro nel porto di Pozzuoli. 🔗msn.com

Stop linee ferroviarie a Napoli dopo il terremoto: ferme Cumana e Circumflegrea, disagi alla circolazione - Nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona. È in ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

X Factor 2024: eliminato Pablo Murphy, in 10 verso la finale a Napoli

Il secondo live di X Factor 2024 ha visto l'eliminazione di Pablo Murphy, concorrente della squadra di Paola Iezzi.