Sciame sismico ai Campi Flegrei la scossa più forte di magnitudo 4 4 | paura a Napoli | Anziani per ore sotto il sole | La mappa

Un violento sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei, culminando in una scossa di magnitudo 4.4 che ha suscitato grande paura a Napoli. Gli anziani sono stati costretti a rifugiarsi al sole per ore, mentre Pozzuoli decide di chiudere le scuole. È un evento inaspettato, mai registrato prima in pieno giorno.

Domani scuole chiuse a Pozzuoli. È la prima volta che un sisma così forte si verifica in pieno giorno 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.4: paura a Napoli | Anziani per ore sotto il sole | La mappa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato alle 12,07 - Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12,07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2,1. 🔗ansa.it

Terremoto Napoli oggi, sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo - Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12,07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2,1. Lo ha detto la direttrice ... 🔗ilgazzettino.it

Campi Flegrei, violento sciame sismico di magnitudo 4.4 e 3.5. Scuole chiuse e trasporti interrotti. Ingv: «Almeno 20 in tre ore» - Evacuata una sede dell'Università Federico II a Fuorigrotta, ferma a lungo la circolazione ferroviaria intorno alla città, poi ripresa gradualmente. Secondo la direttrice del dipartimento Vulcani dell ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Clare Machin : Mamma di 39 anni muore dopo un forte mal di testa

Il forte mal di testa, poi le urla: "Chiama un'ambulanza". Due settimane dopo, Clare Machin, 39 anni, madre di quattro figli, è morta in ospedale.