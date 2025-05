sciacalli al cimitero rubati i portafiori

Un'azione deprecabile scuote la comunità di Piandimeleto: nel cimitero locale, ben 29 portafiori in rame sono stati rubati. A denunciare il furto è Olimpia Rosaspina, una residente che ha appreso la notizia da un'amica. L'atto vile di privare i defunti dei loro tributi floreali ha suscitato sconcerto e indignazione tra gli abitanti del paese.

"Stamane qualcuno senza vergogna si è permesso di prendere, cioè rubare, i portafiori in rame nel nostro cimitero di Piandimeleto, ben 29 quelli spariti!". Ha rendere pubblica la brutta azione è, Olimpia Rosaspina abitante del luogo. "Mi ha avvertito della sparizione dei portafiori in rame un'amica – racconta al telefono la signora Olimpia – con lei siamo andati assieme dal geometra del comune e dal Vigile Urbano per verifiche: abbiamo verificato amaramente che i portafiori non c'erano più. Probabilmente il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, magari passando dietro al cimitero. A me personalmente hanno prelevato i portafiori di mio padre e di mia madre: è una vergogna. Non c'è più pace, non c'è più rispetto neanche al cimitero, non ci rimane altro che mettere dei portafiori di plastica, ma sarebbero brutti, osceni.