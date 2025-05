Schio-Venezia oggi in tv A1 basket femminile 2025 | orario gara-5 programma streaming

Oggi si svolgerà Gara-5 della finale di basket femminile tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia, un match cruciale che decreterà il Campione d’Italia 2024-2025. L'atmosfera al PalaRomare è elettrica, pronta per un epilogo emozionante. Scopri orari e programma streaming per non perdere questa storica sfida!

L’ultima sfida, l’ultimo confronto. gara-5 tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia deciderà in maniera definitiva chi si potrà fregiare del titolo di Campione d’Italia 2024-2025 per quel che concerne il basketfemminile. Al PalaRomare è tutto pronto per un ultimo atto da reali brividi.Finora il fattore campo non è mai stato mai violato, ma ci si è andati davvero vicini in gara-2, quando la squadra di Giorgios Dikaioulakos si è prodigata in una rimonta conclusa al supplementare. E anche gara-4 ha visto un inizio molto forte di Schio, che però si è dovuta arrendere di fronte a un ritorno di fiamma dell’Umana. Sono queste due le migliori squadre dell’annata, e in attesa dei tanti cambiamenti che radio mercato preannuncia per l’annata 2025-2026 c’è da vivere quest’ultimo atto dell’annata corrente. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Schio-Venezia oggi in tv, A1 basket femminile 2025: orario gara-5, programma, streaming

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-5 assegna lo scudetto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i i lettori e le lettrici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... 🔗oasport.it

Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-2, programma, streaming - Dopo la gara-1 disputata circa 48 ore fa, la Serie A1 di basket femminile torna in campo oggi domenica 4 maggio alle ore 18:00 per il secondo atto della ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia è sott'acqua, il Mose non è attivo

Il maltempo fa improvvisamente alzare la marea a Venezia e la città finisce sott'acqua. Se fino a questa mattina l'alta marea aveva raggiunto un massimo di 122 centimetri, con parte della città allagata, subito dopo pranzo il Comune ha rivisto al rialzo le previsioni annunciando un massimo di 145 cm alle 16:40.