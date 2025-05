Schianto tremendo è morto proprio lui | una vita oltre i limiti

Un tragico destino ha colpito Pierluigi Talamona, un uomo che ha vissuto oltre i limiti. Martedì pomeriggio, sullo sfondo di un paesaggio sereno del Varesotto, un'ultima corsa in bici si è trasformata in un terribile schianto. Il vento leggero e la luce calante non potevano immaginare di nascondere una simile tragedia.

Il vento soffiava leggero lungo la provinciale, la luce calava morbida tra i colli del Varesotto. Era il tardo pomeriggio di martedì, uno di quelli che promettono silenzio e ritorni, ma per Pierluigi Talamona è stato l’ultimo tratto di strada. Ancora una volta in sella alla sua bici, fedele compagna di sfide, libertà e memoria, è caduto sull’asfalto, vittima di un impatto violento. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Gavirate e Cocquio Trevisago, lungo la provinciale 1, dove Talamona, 77 anni, è stato travolto da un’auto. I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. È morto così, come aveva vissuto: in movimento, inseguendo un orizzonte. Una vita a pedali. Originario di Porto Ceresio, residente a Inarzo, Talamona era molto più che un appassionato di ciclismo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto tremendo, è morto proprio lui: una vita oltre i limiti

