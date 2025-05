Schianto tra quattro auto e un camion sull' A28 | due feriti una persona incastrata tra le lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 13 maggio sull'autostrada A28, coinvolgendo quattro auto e un camion. L'impatto, avvenuto tra Porcia e Pordenone Sud, ha lasciato due feriti e una persona incastrata tra le lamiere. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire l'emergenza.

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 13 maggio sull'autostrada A28. Cinque mezzi si sono scontrati nel tratto tra Porcia e Pordenone Sud, in direzione di Portogruaro. Il fatto si è verificato intorno alla 16:30. Da una prima ricostruzione sarebbero coinvolti quattro veicoli e un camion. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Schianto tra quattro auto e un camion sull'A28: due feriti, una persona incastrata tra le lamiere

Approfondimenti da altre fonti

