Schianto tra due auto a Neviano degli Arduini | un ferito al Maggiore

Martedì 13 maggio, alle ore 19, un tamponamento tra due auto ha avuto luogo lungo la strada provinciale di Traversetolo a Neviano degli Arduini. L'incidente ha riportato un ferito, il conducente di uno dei veicoli coinvolti. L'allerta è stata immediata, portando l'intervento dei soccorsi sul luogo dell'incidente.

Un tamponamento tra due auto, che si è verificato alle ore 19 di martedì 13 maggio nel comune di NevianodegliArduini, lungo la strada provinciale di Traversetolo, ha provocato il ferimento di una persona, che si trovava alla guida di uno dei due mezzi. L'allarme è scattato da subito e sul posto. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra due auto a Neviano degli Arduini: un ferito al Maggiore

