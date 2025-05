Schianto in via Pistoiese auto si ribalta contro un semaforo

Firenze, 13 maggio 2025 – Un incidente stradale ha scosso via Pistoiese nel tardo pomeriggio, dove un'auto si è ribaltata contro un semaforo. Un uomo ha riportato ferite nell’impatto. Gli agenti della polizia municipale sono prontamente intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Firenze, 13 maggio 2025 – Schianto in via Pistoiese. Nel tardo pomeriggio di oggi, 13 maggio, si è verificato l’incidente nel quale è rimasta coinvolta un’auto. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe rimasto ferito.Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità. Nel tratto interessato dallo Schianto si è infatti creato un ingorgo. Sul posto anche i soccorsi del 118 e un carroattrezzi. Secondo una prima ricostruzione l’auto si è di fatto ribaltata su un fianco finendo la sua corsa contro un semaforo. Da chiarire le cause dell’incidente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto in via Pistoiese, auto si ribalta contro un semaforo

Schianto in via Toscana. Tre i feriti - Incidente all’incrocio di via Toscana con via Garcigliana a Le Querci, verso le 17 di ieri. Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti feriti ... al sindaco di Pistoia e agli assessori ... 🔗lanazione.it

