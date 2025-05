Schianto choc l’attore italiano muore in vacanza insieme alla moglie

Un tragico schianto ha stravolto una vacanza da sogno per un noto attore italiano, deceduto insieme alla moglie mentre si trovava nelle Baleari. Un momento di svago si è trasformato in un dramma che ha scosso la famiglia e l'intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile. Il lutto accompagna una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Doveva essere una vacanza serena, un'occasione per godere il sole delle Baleari e trascorrere del tempo con il figlio. Ma quello che doveva essere un momento di svago si è trasformato in una tragedia che ha colpito una famiglia e una comunità intera. Un incidente stradale a Maiorca, mercoledì 7 maggio, ha spezzato la vita di due coniugi. Solo ieri, a cinque giorni di distanza dal tragico evento, la notizia ha raggiunto il Veneto, scatenando commozione e dolore a Romano d'Ezzelino, dove la coppia risiedeva da tempo.

