Schiacciato da un macchinario nel Torinese grave 47enne di una ditta di Bergamo

Un grave incidente si è verificato a Baldissero Canavese, nella provincia di Torino, dove un tecnico di 47 anni di una ditta di Bergamo è rimasto schiacciato da un macchinario. L'uomo, impegnato in lavori di manutenzione su un robot del magazzino, è attualmente in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì 12 maggio.

Baldissero Canavese (Torino). È rimasto Schiacciato da un macchinario mentre effettuava delle manutenzione ad un robot del magazzino. Si trova in gravi condizioni il 47enne tecnico di una ditta di Bergamo rimasto ferito nella tarda serata di lunedì 12 maggio nel capannone di un'azienda a Baldissero Canavese nella provincia metropolitana di Torino.L'allarme è scattato alcuni minuti dopo le 23. Come riporta Torino Cronaca, sarebbero stati i colleghi a chiamare i soccorsi: i sanitari hanno stabilizzato il 47enne e lo hanno trasportato in ambulanza al campo sportivo di Castellamonte dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso. L'umo è stato trasferito in codice rosso, massima gravità, all'ospedale Cto di Torino.Per i soccorsi sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea.

