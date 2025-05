Scherma la Discobolo Sciacca magro il bottino al campionato italiano cadetti e giovani di Sciabola

Doppio impegno per la Discobolo Sciacca al campionato italiano cadetti e giovani di sciabola, con ottime performance dei loro atleti. In gara tra i cadetti troviamo Matilde Porrello, Maria Vittoria Rossi e Aida Figlioli, mentre nella categoria giovani compete la talentuosa Sofia Figlioli. Vediamo ora i risultati ottenuti nella prima categoria...

Doppio impegno nel fine settimana per la DiscoboloSciacca al campionatoitalianocadetti e giovani di Sciabola. Tra i cadetti sono scese in pedana Matilde Porrello, Maria Vittoria Rossi e Aida Figlioli, mentre nei giovani la società saccense ha schierato Sofia Figlioli.

