Scherma | i 24 convocati dell’Italia per il GP di fioretto a Shanghai

L’Italia del fioretto è pronta a partire alla volta della Cina, dove dal 16 al 18 maggio sarà di scena a Shanghai per un Grand Prix internazionale.Il commissario tecnico Simone Vanni ha reso nota la convocazione di 24 elementi: 12 donne e 12 uomini, che sfrutteranno questo evento per arrivare più preparati ai Campionati Europei di Genova, che si terranno nel capoluogo ligure dal 14 al 19 giugno prossimi.Punte di diamante di una spedizione molto ricca, saranno: Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi al femminile e Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi al maschile. Di seguito l’elenco completo delle atlete e degli atleti selezionati, a cui si unisce lo staff tecnico e quello sanitario.Atlete prova femminile: Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Irene Bertini, Anna Cristino, Matilde MolinariAtleti prova maschile: Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Tommaso Martini, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni, Matteo IacomoniCommissario tecnico: Simone VanniStaff tecnico: Fabio Galli, Marco Ramacci, Luca SimoncelliMedico: Valentina NecciFisioterapisti: Alessandro Moccia, Stefano Vandini 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: i 24 convocati dell’Italia per il GP di fioretto a Shanghai

