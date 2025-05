Scattano le chiusure per lavori lungo l' autostrada A4 e la tangenziale sud

A partire dai prossimi giorni, scattano le chiusure per lavori lungo l'autostrada A4 e la tangenziale sud. Il Consorzio Cepav ha programmato interventi per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità, creando disagi per gli automobilisti. Ecco ciò che c'è da sapere sui tratti interessati e le alternative disponibili.

lavorilungo la A4 e la tangenziale sud in arrivo nei prossimi giorni, che porteranno alla chiusura dei due tratti interessati. autostrada A4In autostrada, sono state programmate dal Consorzio Cepav due, per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità.

