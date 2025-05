Scatta la stagione dei dehors Il centro diventa pedonale

Con l'arrivo della bella stagione, Arezzo si trasforma: il centro diventa pedonale, dando il via alla stagione dei dehors. Da questo fine settimana fino a metà settembre, la città riaccende il suo spirito di socialità, promettendo momenti di convivialità e eventi imperdibili nel cuore della sua atmosfera vibrante.

Con l’arrivo della bella stagione, Arezzo si prepara a vivere nuovamente i suoi spazi urbani con un rinnovato spirito di socialità e apertura. A partire dal prossimo fine settimana, e fino a metà settembre, fatta eccezione per i weekend del 20-21 giugno e del 5-6 settembre in concomitanza con le due edizioni della Giostra del Saracino, torna la pedonalizzazione serale del centro storico. Questo provvedimento, ormai da anni, segna l’inizio ufficiale della stagione estiva cittadina e contribuisce a rendere il cuore della città più vivace, sicuro e, soprattutto, a misura di cittadino. Ogni venerdì e sabato, dalle ore 19 alle 24, una vasta area del centro storico sarà interdetta al traffico. Le strade, solitamente percorse da automobili e mezzi pubblici, si trasformeranno in una grande zona pedonale dove i residenti, i turisti e i visitatori potranno godere di una passeggiata tranquilla, senza il rumore del traffico e l’inquinamento atmosferico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta la stagione dei dehors. Il centro diventa pedonale

