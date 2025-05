Scatta la lotta alla zanzara tigre | Gratis le pastiglie per i tombini

Scatta la lotta alla zanzara tigre a Persiceto! Con lo slogan “Mal di zanzare? Metti la pastiglia”, il Comune offre gratuitamente pastiglie larvicida per i tombini. Da maggio a settembre, è essenziale la collaborazione dei cittadini per combattere la proliferazione di questi insetti e garantire un ambiente più salubre per tutti.

’Mal di zanzare? Metti la pastiglia’: è lo slogan adottato dal Comune di Persiceto contro le zanzare. Anche quest’anno, da maggio a settembre, l’amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini per contrastare il proliferare delle zanzare, mettendo a disposizione un prodotto larvicida da inserire nei tombini privati.Da sabato 17 maggio il prodotto larvicida sarà in distribuzione gratuita all’Urp. Il prodotto va utilizzato fino alla fine di settembre, secondo la frequenza indicata. Inoltre, da metà maggio a luglio le aree urbane (escluso il centro storico) saranno interessate dalla distribuzione porta a porta del prodotto larvicida a cura degli operatori di Sustenia, incaricati dal Comune e muniti di cartellino di riconoscimento, che forniranno ai cittadini indicazioni utili alla prevenzione e lottaallazanzaratigre. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scatta la lotta alla zanzara tigre: "Gratis le pastiglie per i tombini"

