Scarsa autostima relazioni sbagliate bisogno costante di approvazione | molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe fondatrici di Psicoadvisor I loro consigli

‘Conosci te stesso’, in greco ‘gn?thi seautón’. Era questa la scritta che campeggiava sul tempio del Dio Apollo a Delfi, un monito che per secoli ha influenzato i più importanti pensatori: da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche. Benessere mentale: sette pensieri disfunzionali di cui liberarsi X Quello che suona però come un semplice assunto filosofico, potrebbe in realtà trasformarsi in un prezioso mantra per il benessere psicologico. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor. I loro consigli

