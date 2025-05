Scanavino sul futuro | Assolutamente insieme a Giuntoli Tudor farà il Mondiale per club e poi si vedrà

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha garantito un futuro insieme a Cristiano Giuntoli e l'allenatore Tudor, puntando sul Mondiale per Club. In un'intervista a Sportmediaset, ha sottolineato l'importanza dei prossimi 180 minuti decisivi, esprimendo coesione e determinazione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della squadra bianconera.

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del presente e del futuro bianconero. «Saranno 180 minuti decisivi il destino è nelle nostre mani. Siamo tutti coesi e compatti attorno alla squadra e all’allenatore per raggiungere l’obiettivo importante della qualificazione in Champions». Francesco Calvo, intanto, ha dato l’addio alla Vecchia Signora: « In realtà con Francesco è da qualche tempo che stiamo discutendo a proposito del suo futuro. Lui ha manifestato la volontà di intraprendere nuove sfide professionali e ci siamo dati appuntamento alla fine del campionato per definire i prossimi passi, anche per permettere a lui ci completare gli impegni istituzionali e commerciali» Sul ds Cristiano Giuntoli Giuntoli dice che a prescindere dalla Champions la Juventus avrà una squadra competitiva? «La squadra quando è al completo è già molto forte e competitiva, per il futuro si partirà da questo blocco che è anche molto giovane e su questo faremo inserimenti mirati. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scanavino sul futuro: «Assolutamente insieme a Giuntoli. Tudor farà il Mondiale per club e poi si vedrà»

