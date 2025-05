Scanavino a Sport Mediaset | Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti Sul futuro dell’allenatore Calvo e Chiellini vi dico questo

L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset. Dalla fiducia in Tudor fino alle strategie con Giuntoli, Scanavino ha espresso ottimismo riguardo al progetto sportivo, toccando anche i ruoli di Calvo e Chiellini nel percorso della squadra bianconera.

Scanavino a SportMediaset: tutte le dichiarazioni dell’ad dellaJuventus sul momento dei bianconeri L’ad dellaJuve Maurizio Scanavino è stato intervistato da SportMediaset analizzando molti temi legati al club bianconero a partire dall’allenatore Tudor, il futuro del ds Giuntoli ma ha anche parlato del dimissionario Calvo.Calvo – «Con Francesco è da tempo che parliamo del suo futuro: lui ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali ci siamo dati appuntamento per definire i prossimi passi e per permettere a lui di terminare impegni commerciali e istituzionali importanti di quest’anno. Lui sta lavorando molto bene, è una persona che per gli impegni che ha avuto sta facendo molto bene, in prospettiva vedremo».SU Giuntoli – «La squadra quando è al completo è già molto forte e competitiva, per il futuro si partirà da questo blocco che è anche molto giovane e su questo faremo inserimenti mirati. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo»

