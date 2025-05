Scala il dopo Chailly | Chung direttore musicale Migliore scelta possibile

Dopo Riccardo Chailly, la nomina di Myung-Whun Chung a direttore musicale segna un'importante transizione per l'orchestra. Il suo consolidato legame con Fortunato Ortombina e la Filarmonica lo rendono una scelta eccellente. Con un'interpretazione profonda e visionaria, Chung promette di guidare l'ensemble verso nuove vette musicali e artistiche.

Il rapporto consolidato con Fortunato Ortombina e il legame altrettanto stretto con orchestra e Filarmonica (di cui dal 2023 è direttore emerito) avevano spinto sin dall’inizio il nome di Myung-Whun Chung in cima alla lista dei candidati forti alla successione di Riccardo Chailly. Più in alto di Daniele Gatti, che, nonostante l’investitura del precedente Cda, è entrato da "papa" nel "conclave" del Piermarini e ne è uscito "cardinale". Il primo gennaio 2027, il direttore d’orchestra e pianista sudcoreano, che lo scorso 22 gennaio ha compiuto 72 anni, assumerà l’incarico di direttoremusicale della Scala.Il termine del mandato, triennale, è stato allineato a quello quinquennale del sovrintendente Ortombina, che scadrà il 18 febbraio 2030 e che, a meno di modifiche del decreto che fissa a 70 anni il limite d’età per i dirigenti degli enti lirici, non potrà essere prorogato (il manager mantovano lo supererà un paio di mesi dopo). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scala, il dopo Chailly: "Chung direttore musicale. Migliore scelta possibile"

