Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani | ecco come agivano

Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani: sei persone sono state coinvolte in misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Verbania. Dopo dettagliate indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale, due membri sono finiti in carcere, mentre altri due sono agli arresti domiciliari e due sono sottoposti a misure di vigilanza.

Scaccoallabandadeditaalletruffeaglianziani. Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Verbania al termine di indagini dei carabinieri del comando provinciale: due di loro si trovano in carcere, due agli arresti domiciliari e due sono sottoposte. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani: ecco come agivano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scacco alla banda dei rapinatori di tir, sei arresti - Le indagini dei carabinieri hanno portato questa mattina all'arresto di sei persone, tutte accusate di far parte della banda dedita a rapine, riciclaggio e ricettazione di autovetture. Decisivi ... 🔗rainews.it

Scarcerata Marica Mastroianni, col marito gestiva banda di truffe ad anziani in tutta Italia - Lascia il carcere, con destinazione arresti domiciliari con braccialetto elettronico, Marica Mastroianni, accusata di avere gestito insieme al marito, Alberto Macor, una banda dedita alle truffe ... 🔗fanpage.it

“Se non paga, suo figlio va in carcere”: colpita una banda dedita alle truffe ad anziani: 22 arresti - NAPOLI – Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Decapitata la struttura gerarchica ... 🔗quicosenza.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: Carmela Montez capo banda Del Lobo ricercata

Al momento si nasconde in un carro militare al ranch Hanging DogDiventata recentemente il capo dei famigerati Del Lobo, Carmela “La Muñeca” Montez e la sua banda hanno rivendicato una sanguinosa serie di rapine che ha preso alla sprovvista le forze di polizia locali.