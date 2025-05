Scacchi al via la terza edizione del torneo ' For children' di Unicef | i dettagli

Al via la terza edizione del torneo di scacchi "For Children" di Unicef, organizzato dal Circolo scacchistico estense. L'evento si svolgerà sabato 17 maggio nel suggestivo chiostro di Santa Maria in Vado, con premiazione fissata per le 17. Scuole da tutto il territorio hanno risposto con entusiasmo, contribuendo a questa iniziativa benefica.

