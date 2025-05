Sbarca da un volo Dakar-Verona e viene arrestato era latitante da 10 anni per lesioni alla ex moglie

Un cittadino italiano di 69 anni, ricercato dal 2014 per lesioni alla ex moglie, è stato arrestato all'Aeroporto di Verona al suo arrivo da un volo Dakar-Verona. L'uomo, latitante da un decennio, dovrà ora affrontare le conseguenze legali delle sue azioni dopo anni di fuga dalla giustizia.

