Savio vertice tra Regione e sindacati | Mercato del tessile instabile serve dialogo

La crisi della Savio tiene in allerta, richiamando l'attenzione su un importante vertice tra Regione, sindacati e Rsu. In un contesto di instabilità del mercato del tessile, è cruciale promuovere un dialogo costruttivo per garantire un futuro sostenibile allo stabilimento di Pordenone e all'intero settore.

Resta alta l'attenzione sulla crisi della Savio. Il futuro dello stabilimento Pordenonese è stato al centro di un vertice tra la Regione, le rappresentanze sindacali e la Rsu. Un incontro che si è concentrato sull'applicazione del piano industriale del sito di Pordenone della Savio Macchine. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Savio, vertice tra Regione e sindacati: "Mercato del tessile instabile, serve dialogo"

Savio, confronto Regione-sindacati sul piano industriale - L'azienda ha già investito 27 milioni di euro dei 30 previsti nel sito di Pordenone e negli ultimi mesi sono state assunte 7 persone. Ma l'instabilità sul mercato del tessile preoccupa le parti social ... 🔗rainews.it

Economia: Rosolen-Bini, monitoraggio su piano industriale Savio Pn - Trieste, 13 mag - "Oggi ci siamo confrontati con le rappresentanze sindacali e la Rsu dello stabilimento sull'applicazione del piano industriale del sito di Pordenone della Savio Macchine ... 🔗ilgazzettino.it

Berco, vertice azienda-sindacati. Si parla del contratto integrativo - "Verrà proposta una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali, condivisa coi lavoratori". Martedì si è tenuto un incontro da remoto con il Mimit, anche sul futuro dello stabilimento di Caste ... 🔗msn.com

