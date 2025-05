Savana Funk festeggiano 10 anni a concerto con ospiti People’s bash

I Savana Funk celebrano 10 anni di musica con "People's Bash", un concerto speciale ricco di ospiti. Era la primavera del 2015 quando Aldo, Blake e Youssef iniziarono il loro viaggio musicale, e ora, dopo un decennio di successi e condivisione, sono pronti a festeggiare insieme al loro pubblico. Un evento imperdibile!

Roma, 13 mag. (askanews) – I SavanaFunk annunciano “People’sbash”, una giornata di musica e condivisione per festeggiare i 10 anni dal loro primo concerto. Era infatti la primavera del 2015 quando Aldo, Blake e Youssef salivano per la prima volta sul palco come SavanaFunk: dieci anni dopo, scelgono proprio Bologna ? la città dove tutto è cominciato ? per celebrare una decade di groove, libertà e sperimentazione insieme alla loro community, sempre più ampia e affezionata: dalle 16 fino a notte fonda, negli spazi del DumBO, concerti, ospiti speciali, dj set, laboratori per bambini, food truck e molto altro, tutto a ingresso gratuito. I SavanaFunk sono una band che combina Funk, rock, blues e sonorità africane, creando atmosfere di pura energia. Si sono affermati come una delle realtà più innovative della scena musicale italiana. 🔗Leggi su Ildenaro.it