Sassuolo in Serie A | un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO

Un trionfo storico per il Sassuolo, che festeggia il ritorno in Serie A dopo la vittoria in Serie B! Capitan Domenico Berardi ha alzato la Coppa Nexus, ma la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando un tifoso, entusiasta, è precipitato in un fossato nel tentativo di avvicinarsi al campo. Ecco il video dell'incidente.

Il Sassuolo ha vinto il campionato di Serie B, tornando in Serie A dopo un anno: un tifoso, per festeggiare, per poco non ci rimette le penneSassuolo in Serie A con capitan Domenico Berardi che ha alzato la Coppa Nexus. Per festeggiare, un tifoso neroverde, nel tentativo di raggiungere il campo è caduto nell'acqua del fossato di protezione. Il ragazzo è stato tratto in salvo dalla Curva. Guarda il VIDEO 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo in Serie A: un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO

