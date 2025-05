Sassuolo-Frosinone | Sfida Cruciale al Mapei Stadium per la Salvezza

Al Mapei Stadium, il Sassuolo affronta il Frosinone in una sfida cruciale per la salvezza, con in palio punti fondamentali per il destino delle due squadre. Un match che segna la conclusione della stagione per i neroverdi, in attesa di una settimana ricca di impegni extracalcistici. Di Stefano Fogliani.

di Stefano Fogliani Sassuolo Finisce questa sera – almeno in campo, visto che la settimana dei neroverdi prosegue fino al weekend, complici feste e appuntamenti extracalcio – la stagione del Sassuolo. E finisce con il recupero della 34ma giornata che fa del MapeiStadium uno dei campi principali della serata. E non certo perché la corazzata di Grosso ha disposizione l’ennesimo record – se vince gli acuti sono 26, tanti quanti quelli di Benevento e Ascoli – quanto perché il Sassuolo affronta un Frosinone che si gioca (quasi) tutto.I ciociari dell’ex Paolo Bianco hanno una classifica pericolante che a seconda dei loro risultati e quelli degli altri campi può valere Salvezza diretta, playout, o addirittura la retrocessione, complici 243 possibili combinazioni in grado di mandare nei matti gli statistici. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Frosinone: Sfida Cruciale al Mapei Stadium per la Salvezza

